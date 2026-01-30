Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta Valilik, belediye ve çeşitli kuruluşları ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, ilk olarak Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Tunç, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tunç, daha sonra Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ni gezdi.

Esnaf ziyaretinde bulunan Tunç, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ve Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim'e de ziyarette bulundu.

Bakan Tunç'a, ziyaretleri sırasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var