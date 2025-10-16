Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya ziyareti kapsamında Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Bükreş Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Tunç, şunları kaydetti:

"Romanya'daki temaslarımız kapsamında Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Ülkemizi başarıyla temsil eden Büyükelçimize ve Büyükelçilik çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."