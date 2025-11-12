Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, OECD toplantısında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "adalete erişimi güçlendirmeyi, demokratik hukuk devletinin öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini" söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Kraliyet Koleksiyonları Galerisi'ndeki toplantıda Türkiye'nin OECD'nin kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, "Adalet, insan onurunun en güçlü teminatıdır. Adalete erişim hakkı ise insan onurunun korunmasını mümkün kılan temel unsurlardan biridir. Türkiye olarak adalete erişimi güçlendirmeyi, demokratik hukuk devletimizin öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki beş temel amaç hakkında bilgi veren Bakan Tunç, "Biz, adaletin gücünün en güçsüzün bile ona erişebildiği, hakkını arayabildiği bir sistemi kurabilmekten geldiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren Ulusal Yargı Ağı Projesi'ni (UYAP sistemi) hayata geçirdiğini aktardı.

UYAP'ın 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödüle layık görüldüğünü, bu sistemin yargı organlarının ihtiyaç duyduğu 60 kurumla 200 farklı entegrasyona sahip olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, mevcut durumda 25 milyon kullanıcısı olan ve günlük ortalama 50 bin kişi tarafından ziyaret edilen UYAP sayesinde yargılanma süreçlerinin "hızlı, şeffaf ve erişilebilirlik avantajlarının" sağlandığını ifade etti.

"Gazze insanlığın vicdan terazisidir"

Konuşmasında Filistin'e özel bir vurgu yapan Bakan Tunç, "Bizler bu salonda dijitalleşmenin sunduğu fırsatları, adalete erişimin imkanlarını konuşurken Filistin'de, Gazze'de, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklar ve tüm insanı değerler ayaklar altına alınmış, insanlık onurunu derinden sarsan bir trajedi yaşanmıştır." dedi.

Gazze'de uluslararası savaş hukukunun temeli kabul edilen sözleşmelerin açıkça ihlal edildiğini, ateşkese rağmen bu ihlallerin devam ettiğini, İsrail'in uluslararası nitelikteki insani yardımların düzenli şekilde ve yeterli miktarda Filistin halkına ulaşmasını engellediğini vurgulayan Bakan Tunç, "Gazze insanlığın vicdan terazisidir. Gazze bugün dünyanın suskun kaldığı bir adalet sınavıdır. Gazze'de yaşanan katliamlar, uluslararası kurumları etkisiz kılmakta, hukukun işlevsiz kaldığını gözler önüne sermekte ve bu durum uluslararası hukuka olan güveni de sarsmaktadır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her koşulda insan onurunu, barışı ve adaleti savunmaya devam edeceğini, Filistin halkının haklı mücadelesinde yanlarında olacağını kaydeden Bakan Tunç, uluslararası topluma "Bu vahşete karşı ortak bir irade ortaya koyması, hukukun, hakkaniyetin ve insan onurunun gereğini yerine getirmesi" çağrısı yaptı.

Bakan Tunç ayrıca dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve aziz Türk halkına başsağlığı diledi.

Kanada, Slovenya ve Letonya'nın ardından İspanya'da yapılan yenilik, dijitalleşme ve insana odaklanma temalarının öne çıkarıldığı OECD'nin Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na 40'tan fazla ülkeden adalet bakanları, üst düzey yetkililer, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

OECD'nin bir sonraki toplantısı İstanbul'da olacak

OECD ülkelerinin bakanlarını, bir sonraki yuvarlak masa toplantısının İstanbul'da yapılacak olmasından dolayı Türkiye'ye davet eden Bakan Tunç, "İstanbul, tarih boyunca farklı kültürlerin, inançların ve düşüncelerin buluşma noktası olmuş, adaletin, diyaloğun ve hoşgörünün simgesi haline gelmiştir. İnanıyorum ki İstanbul'da bir araya geldiğimizde bugün başlattığımız bu değerli tartışmaları daha ileriye taşıyacağız. Yine adalete eşit erişimi güçlendirmek için somut adımlar atacak ve dayanışmamızı daha da pekiştireceğiz." dedi.