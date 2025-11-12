Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, OECD toplantısında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "adalete erişimi güçlendirmeyi, demokratik hukuk devletinin öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini" söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "adalete erişimi güçlendirmeyi, demokratik hukuk devletinin öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini" söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Kraliyet Koleksiyonları Galerisi'ndeki toplantıda Türkiye'nin OECD'nin kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, "Adalet, insan onurunun en güçlü teminatıdır. Adalete erişim hakkı ise insan onurunun korunmasını mümkün kılan temel unsurlardan biridir. Türkiye olarak adalete erişimi güçlendirmeyi, demokratik hukuk devletimizin öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki beş temel amaç hakkında bilgi veren Bakan Tunç, "Biz, adaletin gücünün en güçsüzün bile ona erişebildiği, hakkını arayabildiği bir sistemi kurabilmekten geldiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren Ulusal Yargı Ağı Projesi'ni (UYAP sistemi) hayata geçirdiğini aktardı.

UYAP'ın 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödüle layık görüldüğünü, bu sistemin yargı organlarının ihtiyaç duyduğu 60 kurumla 200 farklı entegrasyona sahip olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, mevcut durumda 25 milyon kullanıcısı olan ve günlük ortalama 50 bin kişi tarafından ziyaret edilen UYAP sayesinde yargılanma süreçlerinin "hızlı, şeffaf ve erişilebilirlik avantajlarının" sağlandığını ifade etti.??????????????

"Gazze insanlığın vicdan terazisidir"

Konuşmasında Filistin'e özel bir vurgu yapan Bakan Tunç, "Bizler bu salonda dijitalleşmenin sunduğu fırsatları, adalete erişimin imkanlarını konuşurken Filistin'de, Gazze'de, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklar ve tüm insanı değerler ayaklar altına alınmış, insanlık onurunu derinden sarsan bir trajedi yaşanmıştır." dedi.

Gazze'de uluslararası savaş hukukunun temeli kabul edilen sözleşmelerin açıkça ihlal edildiğini, ateşkese rağmen bu ihlallerin devam ettiğini, İsrail'in uluslararası nitelikteki insani yardımların düzenli şekilde ve yeterli miktarda Filistin halkına ulaşmasını engellediğini vurgulayan Bakan Tunç, "Gazze insanlığın vicdan terazisidir. Gazze bugün dünyanın suskun kaldığı bir adalet sınavıdır. Gazze'de yaşanan katliamlar, uluslararası kurumları etkisiz kılmakta, hukukun işlevsiz kaldığını gözler önüne sermekte ve bu durum uluslararası hukuka olan güveni de sarsmaktadır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her koşulda insan onurunu, barışı ve adaleti savunmaya devam edeceğini, Filistin halkının haklı mücadelesinde yanlarında olacağını kaydeden Bakan Tunç, uluslararası topluma "Bu vahşete karşı ortak bir irade ortaya koyması, hukukun, hakkaniyetin ve insan onurunun gereğini yerine getirmesi" çağrısı yaptı.

Bakan Tunç ayrıca dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve aziz Türk halkına başsağlığı diledi.

Kanada, Slovenya ve Letonya'nın ardından İspanya'da yapılan yenilik, dijitalleşme ve insana odaklanma temalarının öne çıkarıldığı OECD'nin Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na 40'tan fazla ülkeden adalet bakanları, üst düzey yetkililer, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

OECD'nin bir sonraki toplantısı İstanbul'da olacak

OECD ülkelerinin bakanlarını, bir sonraki yuvarlak masa toplantısının İstanbul'da yapılacak olmasından dolayı Türkiye'ye davet eden Bakan Tunç, "İstanbul, tarih boyunca farklı kültürlerin, inançların ve düşüncelerin buluşma noktası olmuş, adaletin, diyaloğun ve hoşgörünün simgesi haline gelmiştir. İnanıyorum ki İstanbul'da bir araya geldiğimizde bugün başlattığımız bu değerli tartışmaları daha ileriye taşıyacağız. Yine adalete eşit erişimi güçlendirmek için somut adımlar atacak ve dayanışmamızı daha da pekiştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs

Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
500 bin sosyal konutta başvuru ücretini yatırma süresi ne kadar?

500 bin konutta kritik detay! Bu süreyi aşanın başvurusu yanıyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.