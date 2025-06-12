Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Noterlik Kanunu'nu Güncel İhtiyaçları Gözeterek Yenileneceğiz"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterlik Kanunu'nun yargı hizmetlerinin etkinliği ve güncel ihtiyaçlarının gözetilerek yenileneceğini bildirdi.

Tunç, Türkiye Noterler Birliği'nin 54. Olağan Kongresi'ne katıldı. Noterler Birliği binasındaki kongrede Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, yüksek mahkemelerin üyeleri ve bazı AK Partili milletvekilleri de hazır bulundu.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, "bin yılların derinliğinden bugüne uzanan noterlik kurumunun; yazının güvene dönüştüğü, sözün belgeye büründüğü, anlaşmanın hukukla mühürlendiği yer olduğunu" söyledi.

Noterlerin imzaların ve belgelerin doğruluğunu, işlemlerin geçerliliğini titizlikle denetlediklerini, bu yönüyle hukuki güvenliğin teminatı, hukuk devletinin vazgeçilmez uygulayıcıları olduğunu ifade eden Tunç, geçen yıl kurulan 40 noterlikle birlikte son 23 yılda bin 154 noterlik kurulduğunu bildirdi.

Tunç, 2002'de bin 231 olan noterlik sayısının yüzde 94 artışla 2 bin 385'e çıktığını bildirerek, vatandaşın noterlik hizmetini daha hızlı ve yerinde almalarını sağladıklarını, noterlere erişimi güçlendirdiklerini ifade etti.

"Nöbetçi noterlik uygulamasında toplam işlem hacmi 3 milyon 624 bin 480 oldu"

Tunç, şunları kaydetti:

"Noterlik hizmetinin daha nitelikli, verimli ve süratli yürütülmesi, özellikle ticaretin yoğun olduğu yerlerde, hafta sonları da noterliklerde işlem yapılabilmesi için 6 Nisan 2019'dan itibaren nöbetçi noterlik uygulamasını başlattık. Bugüne kadar nöbetçi noterliğin toplam işlem hacmi 3 milyon 624 bin 480'dir. Yine 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren, kurduğumuz entegrasyon sayesinde, yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin, ülkemizde herhangi bir noterlikten alınabilmesine imkan sağladık. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki işlemlerini daha süratli, kolay ve güvenli yürütebilmelerini sağladık. Bugün itibarıyla bu kapsamda yapılan işlem sayısı 334 bin 440'tır.

Bir başka yenilik ise 19 Ağustos 2019'da başlattığımız; yurt içinde herhangi bir noterlikte gerçekleştirilen işlem örneğinin başka bir şehrimizdeki noterlikten, ilgilisi tarafından alınabilir hale gelmesidir. Bu uygulamayla postada kaybolma, işlemin yapıldığı yere gitme gibi sıkıntıları ortadan kaldırdık. Bugün itibarıyla yurt içinde başka bir noterde örnek alınan işlem sayısı 908 bin 176 olmuştur. Güvenli Ödeme Sistemi ile bugüne kadar 3 milyon 729 bin 554 işlem gerçekleştirilmiştir.

"E-Randevu sistemi ile bugüne kadar toplam 175 bin 292 randevu alındı"

2024 yılında yaptığımız düzenlemeyle; tüm ikinci el araç alım satımlarında Güvenli Ödeme Sistemi kullanmasını zorunlu hale getirdik. Bugün itibariyle ise Kimlik Erişim Cihazı bulunan noterlik sayısını 270'e çıkardık. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran bir başka önemli düzenlememiz ise 7/24 hizmet veren e-randevu sistemidir. Bu sistem sayesinde, ister cep telefonu ister bilgisayardan vatandaşlar diledikleri noterlikten 'randevu al' seçeneği ile e-randevu alabilmekteler. Böylece vatandaşımızın işlem yaparken sıra beklemesini ortadan kaldırdık. Bu sistemle zamandan kazanıldığı gibi olası kalabalıkların ve sıra beklemelerin de önüne geçtik. E-Randevu sistemi ile bugüne kadar toplam 175 bin 292 randevu alınmıştır.

"Toplam 4 milyon 701 bin veraset ilamı alındı"

Veraset ilamı uygulamasının yürürlüğe girdiği Mart 2011'den sonra toplam 4 milyon 701 bin veraset ilamı alınmıştır. 7413 sayılı kanunla, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'na eklediğimiz 'Taşınmaz Satış Sözleşmesi' maddesiyle; tapu işlemlerinin de noterlikler tarafından yapılmasını düzenledik,

4 Temmuz 2023'te bu uygulamaya başladık. Bu kapsamda; 2023 yılının ekim ayında ülkemizin ev sahipliğinde; Türk Dünyası Noterler Birliğinin Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptı'nı imzaladık.

"Noter yardımcılığı müessesesi sistemini hayata geçireceğiz"

Yargı Reformu Strateji Belgemizde; Noterlik Müessesiyle ilgili vatandaşımızın ve noterlerimizin hayatını daha da kolaylaştıran birçok faaliyete yer verdik. Bu bağlamda öncelikle Noterlik Kanunu'nu yargı hizmetlerinin etkinliğini ve güncel ihtiyaçları gözeterek yenileneceğiz. Bilim Komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bu konu da gündemimizde. Yeni belgemizde de noterlik müessesine ilişkin birçok düzenlemeyi hedefledik. 264 hedef var bu belgede. Sadece noterlik hizmetine ilişkin de değil. Çok önemli bir belge bu. Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesi sistemini hayata geçireceğiz. Vasiyetnamenin açılması ve mirasçı atama belgesinin verilmesi gibi bazı çekişmesiz yargı işleri ile delil tespitinin noterlikler tarafından da yapılabilmesini sağlayacağız. Hukuki güvenliğin artırılması için belli bir miktarı aşan sözleşme ve işlemlerde noter onayı alınmasını teşvik edeceğiz. Noterler tarafından düzenlenen belgelerde karekod uygulamasına geçeceğiz. Kıymetli evrak ve banka protestolarının noterliklerde elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenleme yapacağız. 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi' ile noterlikler arasında entegrasyon sağlayacağız. Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterliklerce tapu siciline şerh olarak işlenebilmesine imkan tanıyacağız."

Noterlerden yeşil pasaport talebi: "Konuyu dillendireceğim"

Konuşmasının ardından noterlerin yeşil pasaport isteği hakkında da konuşan Tunç, "Bu çabamızı sürdürelim. Ancak yetki TBMM takdirinde bu durum. Bu talebi ben de dillendireceğim. Gönülden isterim ben de yeşil pasaport sahibi olmanızı" dedi.