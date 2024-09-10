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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yapılan soruşturmanın gizliliğine zarar verecek ifadelerin yer aldığı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarına dikkat çekerek, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması için herkesin hassas davranması gerektiğini belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'daki Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir" dedi.

Bakan tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir. Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

'NARİN EVLADIMIZI CANİCE KATLEDENLER, ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAK'

Soruşturmanın selameti için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 157'nci maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK'nın 157'nci maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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