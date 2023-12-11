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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, motokurye kazasıyla ilgili açıklama yaptı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı motokurye kazasıyla ilgili çıkan haberlerin çarpıtıldığını belirterek, sorumlular hakkında soruşturmanın titizlikle takip edileceğini söyledi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Estanbul'da karıştığı ve motokuryenin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yöneltilen soruya verdiği cevabın bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını belirterek, "Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili çıkan haberler hakkında paylaşım yaptı. Geçen günlerde İstanbul'da motokuryenin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara'daki aynı konudaki sorusuna 'Sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız' şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; bu kez İstanbul'da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox Tv muhabirine 'Şu anda Filistin ile ilgili programdayız' şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır. Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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