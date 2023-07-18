Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Kayaş'taki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Patlamada yaralananlara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Makine ve Kimya Endüstrisi'nin, Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.