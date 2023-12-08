Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, KKTC'li öğrencilerin mezarlarını ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlarını ziyaret etti.

Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Daha sonra Gazimağusa'ya geçen Tunç, 6 Şubat'taki depremde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin mezarlarına ziyarette bulundu.

Hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelen Tunç, 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını, 11 ilde yüz binlerce binanın çöktüğünü ve 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremde yaşamını yitirenler arasında Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerin de bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Bu 50 bin canımızın içerisinde tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen meleklerimiz de bizi gerçekten çok derinden yaraladı. Hepsine üzüldük ama şampiyona için ülkemizi ziyaret eden bu yavrularımızın otelin yıkılması neticesinde vefat etmeleri, gerçekten bizleri derinden sarstı. Üzüntüsünü hala derin bir şekilde hissediyoruz." diye konuştu.

"Yargımıza güveniyoruz"

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Tunç, adli sürecin devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"İsias, Adıyaman merkezde bulunan bir otel. Deprem şartlarına göre yapılmış ama sonrasında birtakım imara aykırı ilaveler gerçekleştirilmiş. Bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden iki bilirkişi raporu alındı. Dosyada 5'i tutuklu 9 sanık var. 3 Ocak'ta duruşması gerçekleşecek. Burada biz özellikle adaletin ortaya çıkması, yargı sürecinin tarafsız ve bağımsız bir şekilde devam etmesi noktasında hassasız. Orada kim kusurluysa, kim o binanın yapımında suçluysa bunu ortaya çıkaracak olan elbette ki yargımız, yargımıza da güveniyoruz."

"Süreci yakından takip ediyoruz"

Soruşturma ve dava sürecini yakından takip ettiklerini bildiren Tunç, "Bizzat ben Adalet Bakanı olarak ailelerimize şunu söyleyebilirim. Bu konuda sizin hassasiyetiniz, bizim hassasiyetimiz. Bu noktada sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Kıbrıs Türk toplumuna, Türk halkına başsağlığı dileyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yavrularımız bizim de yavrularımız. Biz bir milletiz, tek milletiz. 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Her biri bizim bir canımız. Birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil ama tabii bu yavrularımızın böyle takım halinde hayatlarını kaybetmeleri bizi çok derinden sarstı. Aileleri çok üzüldü, biz de gerçekten çok üzüldük. Hala acısı yüreğimizde. Dolayısıyla yargılama sürecinde bir eksiklik, bir aksama olmaması noktasındaki hassasiyetimizi de sürdürüyoruz."

Bakan Tunç, duruşmaları takip etmek isteyen ailelere, bunun en doğal hakları olduğunu söyledi. Tunç, "Evlatlarınızın davasını izlemek, takip etmek en tabii bir hak. 3 Ocak'a kadar zamanımız var. Biz başsavcımızla da görüşelim. O konuda ne yapılabilir değerlendirelim." ifadelerini kullandı.