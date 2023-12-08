Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nı ülkesinde misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyaret sırasında depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Üstel, Türkiye'ye yardım etmeye devam ettiklerini söyledi. Ayrıca, Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerle ilgili yargı sürecine güvendiklerini ve duruşmaya katılacaklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e ziyarette bulundu.

Üstel, KKTC Başbakanlık Şeref Salonu'ndaki ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nı ülkesinde misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, Türk milletine baş sağlığı dileyen Üstel, "Türkiye bizim ana vatanımız. Biz bu acıyı paylaşırken elimizden geldiği kadar da ana vatanımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden öğrencilerle ilgili yargı sürecine değinen Üstel, Türk yargısına güvendiklerini, 3 Ocak'ta Adıyaman'da görülecek duruşmaya katılacaklarını söyledi.

"Kusuru olanlar cezasını çekmeli"

KKTC'de bulunmaktan dolayı memnun olduğunu ifade eden Yılmaz Tunç, uçaktan iner inmez Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Öğrencilerin acısını çok derinden yaşadıklarını dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyon meleklerimizin hatırası bizim için çok önemli. Onlar bizim de yavrularımız. Ailelerin acısının ne kadar büyük olduğunu tahmin etmemiz zor. Çocuğu olanlar çok iyi anlar. O otelin yapımında kusuru olanlar varsa, elbette cezasını çekmeli. Diğer soruşturmalar bakımından da aynı şeyi düşünüyoruz. Kim kusurluysa yargı bunu tespit edecektir. İnşallah adalet ortaya çıkacak."

Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerinin duruşmaları takip etme talepleri olduğunu belirten Tunç, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi.

Türkiye ve KKTC ilişkilerinin kan bağı, ortak tarih ve kültüre dayalı sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ifade eden Tunç, "Buradaki Türk halkının davası, bizim de milli davamız." dedi.

Milli davadan taviz vermeyeceklerini belirten Tunç, KKTC'nin hak, hukuk ve bağımsızlığını tüm dünya nezdinde, her platformda seslendirmenin gayreti içinde olduklarını kaydetti.