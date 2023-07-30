Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Güncel Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Kaza sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Bakan Tunç, kaza ile ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Kars'ta yolcu otobüsünün seyir halindeyken şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tunç, şunları kaydetti:

"Kars'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Yılmaz Tunç Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title