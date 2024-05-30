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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında inceleme başlattı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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