Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin deliller Kanıt kitabıyla sunuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen sempozyumda, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 'Kanıt' kitabının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin birçok delili uluslararası kamuoyuna sunduğunu açıkladı. Kitap, fotoğraflar ve tanık ifadeleriyle İsrail'in insan hakları ihlallerini belgelemek amacıyla hazırlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansınca (AA) hazırlanan "Kanıt" kitabıyla İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin birçok delilin uluslararası kamuoyunun takdirine sunulduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) Türkiye Barolar Birliği (TBB) Konukevi'nde düzenlenen "Küresel İnsan Hakları Siyaseti-İnsani Trajediler, Değerler Yitimi ve Sistemsel Çöküş Sempozyumu"nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in savaş suçlarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) önünde birçok delil bulunduğunu ifade eden ve AA'nın Kanıt adlı kitabına değinen Tunç, "Filistin ile ilgili Anadolu Ajansının Kanıt diye bir kitabı da çıktı biliyorsunuz. Tanık ifadeleriyle, görüntülerle birçok delil Kanıt kitabıyla tüm dünyanın hizmetine, takdirine sunuldu." diye konuştu.

AA muhabirleri tarafından, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine kanıt oluşturması için çekilen fotoğrafların yer aldığı TBB'deki fotoğraf sergisine ilişkin de Tunç, serginin insan haklarının İsrail tarafından nasıl ihlal edildiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç ve beraberindekiler, daha sonra AA'nın fotoğraf sergisini gezdi.

Uluslararası hukukta delil olması amacıyla hazırlandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda çocuğun da arasında bulunduğu 17 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken çoğu ülke ise katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

Kanıt'ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

Kitapta ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistinli mağdurları savunan Fransız Avukat Gilles Devers'in giriş yazısı bulunuyor.

Devers, AA muhabirlerinin çektiği bu fotoğraf ve videoları, "işlenen suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan temel deliller" olarak nitelendiriyor.