Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in gazetecileri hedef almasını gerçekleri gizlemek ve haksızlıkları örtbas etmek olarak değerlendirdi. Bakan Tunç, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve İsrail'in insanlık ve savaş suçlarına devam ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'in Gazetecileri Hedef Alması Gerçekleri Gizlemekten Başka Bir Şey Değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail'in gazetecileri de hedef alması, gerçeklerin üzerini kapatma ve yapılan haksızlıkları gizleme çalışmasından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbettiği AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Haruf'a acil şifalar dileyen Bakan Tunç, şunları belirtti:

"Gazze'de çocuk, kadın demeden sivilleri hedef alarak soykırım yapan işgalci İsrail, insanlık ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail'in gazetecileri de hedef alması, gerçeklerin üzerini kapatma ve yapılan haksızlıkları gizleme çalışmasından başka bir şey değildir."