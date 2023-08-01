Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ'da depremzede bir aileyi ziyaret ettiği sırada 8 yaşındaki Miray'a hediye verdi. Miray, hediye için 'Reisimizde bana bunu hediye etmişti' dedi ve herkesi güldürdü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 8 yaşındaki Miray arasındaki diyalog güldürdü.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için dün Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un programları sürüyor. Bakan Tunç bu çerçevede depremzede Mustafa Saçı ve ailesini evinde ziyaret etti. Aile ile uzun süre sohbet eden Bakan Tunç, ardından 8 yaşındaki Miray'a bebek ve satranç takımı hediye etti. Hediyeyi alarak Bakan Tunç'a teşekkür eden Miray, "Reisimizde bana bunu hediye etmişti" dedi. Bu sırada protokolden birisi de "Bakanda reisin arkadaşı" ifadelerini kullandı. İkili arasında geçen diyalog herkesi güldürdü.

Bakan Tunç'a ziyaretinde, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Prof. Dr. Erol Keleş ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti. - ELAZIĞ