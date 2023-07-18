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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'deki kaza sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'deki Cilo buzulları bölgesinde çöken buz kütlesi altında kalarak hayatını kaybeden Bakanlık personeli Hakime Koç ile öğretmen Mehmet Aydın'a Allah'tan rahmet diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'deki Cilo buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesi altında kalarak hayatını kaybeden Bakanlık personeli Hakime Koç ile öğretmen Mehmet Aydın'a rahmet diledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari'de meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden Adalet Bakanlığı personelimiz Hakime Koç ile coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Mehmet Aydın Yılmaz Tunç Hakkari Allah Güncel Haberler

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