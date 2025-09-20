Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Esnafı Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti ve baklava ikramında bulundu.

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Ticaret Borsası'ndaki toplantının ardından AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş ve İl Başkanı Ali Çetin ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Attalos Meydanı ve Kapalıyol'daki vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Bakan Tunç'a baklava ikramı yapıldı. Bakan Tunç, baklavaları milletvekilleri, vatandaşlar ve basın mensuplarına ikram etti. Ziyaret sırasında Bakan Tunç ve Mevlüt Çavuşoğlu, turistlerle de sohbet etti. Ayrıca Bakan Tunç'a bir esnaf, Antalyaspor atkısı hediye etti. Tunç, Anadolu Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği'ni ziyaret ederek, iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
