Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Doha'da "Hukuk Forumu'na" Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Hukuk Forumu'na katılarak yasama politikaları ve dijitalleşme gibi konuları ele aldı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'ın başkenti Doha kentinde düzenlenen Hukuk Forumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Hukuk Forumu'na katıldı. Tunç, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Hukuk Forumu'na katıldık. Yasama politikaları, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, dijitalleşme gereklilikleri ile siber zorluklar başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı Doha Hukuk Forumu'nun hukuk sistemlerinin geleceği ve ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Bulabiliyorsanız bulun' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

"Bulabiliyorsanız bulun" deyip meydan okuyan genç kız için karar