Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dereceye Giren Genç Hukukçularla Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1351 hakim ve cumhuriyet savcısı adayından sınavlarda dereceye giren genç hukukçularla bir araya gelerek, cübbelerini teslim etti. Tunç, genç hukukçulara başarılar dileyerek onların adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle çalışacaklarına inandığını belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli ve idari yargıda mesleğe kabul edilen 1351 hakim ve cumhuriyet savcısı adayından dereceye giren genç hukukçularla bir araya geldi, cübbelerini teslim etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "28. dönem adli yargı ve 18. dönem idari yargıda mesleğe kabul edilen 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayımızdan sınavlarda dereceye giren genç hukukçularımızla bir araya geldik. Sınavlarda üstün başarı gösteren hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarımıza cübbelerini teslim ettik. Adaletin tecellisi yolunda büyük bir özveriyle çalışacaklarına yürekten inandığım genç hukukçularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

