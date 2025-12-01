Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dereceye Giren Genç Hukukçularla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli ve idari yargıda mesleğe kabul edilen 1351 hakim ve cumhuriyet savcısı adayından dereceye giren genç hukukçularla bir araya geldi, cübbelerini teslim etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "28. dönem adli yargı ve 18. dönem idari yargıda mesleğe kabul edilen 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayımızdan sınavlarda dereceye giren genç hukukçularımızla bir araya geldik. Sınavlarda üstün başarı gösteren hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarımıza cübbelerini teslim ettik. Adaletin tecellisi yolunda büyük bir özveriyle çalışacaklarına yürekten inandığım genç hukukçularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.