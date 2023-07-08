Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Deprem Soruşturmaları Hakkında Açıklama Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'a yaptığı ziyarette deprem soruşturmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, şu ana kadar 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve tutuklanan 351 kişi hakkında soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 642 kişi hakkında da adli kontrol şeklinde soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Deprem felaketinin ardından soruşturmalar süratli şekilde gerçekleştirildi. Bu anlamda 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 351 kişi tutuklandı ve soruşturmaları devam ediyor. 642 şüpheli hakkında da adli kontrol şeklinde soruşturmalar devam ediyor" dedi.<Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alakayış, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve protokol üyeleri karşıladı. İlk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, burada düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Deprem felaketinin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Tunç, toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Depremin ardından afet bölgesinde çalışmaların hızla yapıldığını dile getiren Tunç, adli soruşturmalara da başlandığını kaydetti. Deprem soruşturmalarında delillerin toplanmasının önemli olduğunu ve bu kapsamda bölgeye çok sayıda savcı ve bilirkişi görevlendirildiğini anlatan Bakan Tunç, şöyle dedi: