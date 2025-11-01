Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Deprem Sonrası Yargı Süreçlerini Değerlendirdi

(KAHRAMANMARAŞ) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ildeki yargı süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Tunç, depremle ilgili 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldığını belirterek, "Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü olmak üzere 208 kişi tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma devam ediyor. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda ve davaların yargı süreçleri sürüyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıda deprem davalarındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağını belirtti. Tunç, Adalet Bakanlığı'nın depremin ilk anından itibaren 7/24 çalışma düzeniyle seferberlik başlattığını, bölgeye hakim, savcı ve personel görevlendirdiğini, hasar gören adliye ve cezaevlerinin onarımlarının büyük ölçüde tamamlandığını aktardı. Tunç, deprem sonrası yürütülen ceza soruşturmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Ceza soruşturmalarına baktığımız zaman çok önemli, şu anda devam eden soruşturmalar var. Yargılama aşamasında büyük ölçüde geçildi. Şu an ilk derece yargılamaları daha çok yoğun. Artık istinafa da intikal etmeye başladı. Sonrasında Yargıtayın huzuruna da gelecek. 11 vilayetimizde 2 bin 380 kişi hakkında depremle ilgili ceza soruşturması açılmıştı. Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü, 208 kişi tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma var. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda. Davalar devam ediyor. 986 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Bir yandan ceza yargılamaları sürerken diğer yandan da idari yargı ile ilgili süreçler de aksamadan devam ediyor. İdari yargı ile ilgili şu ana kadar bölgede 116 bin 696 dava açıldı. 83 bin 321 davada idari yargıda ilk derecede karar verildi. 26 bin 493'ü istinafa intikal etti. 19 bin 592'si Bölge İdare Mahkemesi'nde istinafta karara bağlandı. 40 bin 270 derdest dosya bulunuyor İdari Yargı'da."

Tunç, deprem sonrası yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla bölgeye 153 yeni mahkeme kurulduğunu, toplamda ise 654 adli ve 28 idari olmak üzere 682 ilk derece mahkemenin faaliyete geçirildiğini söyledi.

"Gerçekten çok karmaşık bir durumla karşı karşıya yargı teşkilatımız"

Deprem sonrası ceza soruşturmalarında farklı üniversitelerden gelen bilirkişi raporları arasında görüş farklılıkları bulunduğunu belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Tabii bu farklı görüşler yargılama neticesinde farklı sonuçlara yol açacağı için burada özellikle birliği sağlamak ve hakkaniyetli ve adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir. Çünkü konu çok boyutlu. Daha yıllar önce, yarım asır önce yapılan binalar var. Depremin şiddeti var. Depremin tekrar etmesi var. Dolayısıyla o günkü yönetmelik şartları var. O günkü mevzuat var. O günkü mevzuata göre karar veren idare mensupları var ve bugünkü deprem yönetmelikleri var. ve gerçekten çok karmaşık bir durumla karşı karşıya yargı teşkilatımız. Biz bunu görüyoruz. Tabii yargılanan özellikle bu depremde kusuru olanlar elbette ki adalet önünde bunun savunmasını yapacaklar ve kusurluysalar gerekli cezalara çarptırılacaklar."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplantının amacının adalet ve hakkaniyete en sağlıklı şekilde ulaşmak olduğunu belirterek, Yargıtay, Danıştay, istinaf ve ilk derece mahkemelerinde görevli hakim ve savcıların katılımıyla uygulamadaki sorunların ele alınacağını, gerekirse mevzuat değişiklikleri için kanun taslakları hazırlanacağını ifade etti.