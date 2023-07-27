Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CEKUT ekiplerine plaket verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem, yangın ve sel afetlerinde görev alan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT) gönüllüleri ile bir araya geldi. CEKUT ekiplerine 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere çok sayıda afet bölgesinde gösterdikleri üstün başarıdan dolayı plaket verildi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, deprem, yangın ve sel afetlerinde görev alan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT) gönüllüleri ile bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törende Bakan Tunç, CEKUT ekiplerine 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere çok sayıda afet bölgesinde gösterdikleri üstün başarıdan dolayı plaket verdi. Çoğunluğu infaz koruma memurlarından oluşan akredite 326 gönüllüsü ile deprem, yangın ve sel gibi afetlerde AFAD koordinasyonu ile yardıma koşan CEKUT ekiplerinde görev yapan gönüllülere teşekkür eden Bakan Tunç, şunları söyledi:

"CEKUT ekibimiz şu anda 326 akredite gönüllüden oluşuyor. 2 bin 448 gönüllünün de eğitimleri devam ediyor. Eğitimleri tamamlandığında bu kadro daha da güçlenmiş olacak. Toplam 19 ilde 21 ekip şeklinde koordine oldular. Bugüne kadar 326 personel ve 26 araçla özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen deprem bölgesinde Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerimizde arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Orada 41 vatandaşımızı sağ olarak enkaz altından çıkarttılar. 219 vatandaşımızın da vefat şeklinde çıkartıldı. 23 personelden oluşan kadın ekibi de var CEKUT'umuzun. Bunu daha da güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Ceza evlerinde görev yapan infaz koruma memurlarımızdan ve diğer gönüllü personelden oluşuyor. Bunların sürekli eğitimleri yapılıyor ve CEKUT'un arama kurtarmada kullanabileceği her türlü ekipmana sahipler. Deprem bölgesine müdahale ederken erken saatlerde AFAD'ın koordinesinde görev yerlerine süratle ulaşarak bu arama kurtarma çalışmalarını yerine getirdiler. Bu çalışmalarından dolayı tüm CEKUT gönüllülerimize başarı belgelerini verdik. Bugün de ekiplere plaketlerini taktim ettik. Depreme, sele ve yangınlara karşı teyakuzda olmak ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek anlamında da CEKUT'umuz destek vermenin gayreti içerisinde. En son Bartın'da ve Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetine de CEKUT ekibimiz müdahale etmişti. Orada selden kurtardığımız vatandaşlarımız olmuştu. Tüm bu afetlerde CEKUT ekibimiz hazır vaziyette."