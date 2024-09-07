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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Bırakalım yargı işini yapsın'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Polat çiftiyle ilgili olarak yargının karar vereceğini belirtirken, CHP lideri Özgür Özel'in yargıya müdahale etmesinin talihsizlik olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat çiftiyle ilgili "Kimin serbest bırakılıp kimin tutuklanacağına ceza kanunlarımız çerçevesinde karar verecek olanlar hakimlerimizdir. Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmediği gibi tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın" ifadelerini kullandı. Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in yargıda görülmekte olan bir davaya ilişkin sözlerine yönelik olarak ise, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olduğunu hep ifade ediyoruz. Görülmekte olan bir davayla ilgili olarak siz eğer yargılama yapanlara yönelik birtakım sözler sarf ederseniz o zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Burada sayın Özgür Özel, özellikle kendi belediye başkanının yargıya yönelik parmak sallamasına ve ona verdiği cevap olarak onun yanında olduğunu ifade etmesi bir talihsizliktir. Bu konuda kendi belediye başkanını yargıya müdahale etmemesi konusunda bir genel başkan olarak 'bırakın yargı görevini yapsın, en doğru sonuca ulaşsın' demeliydi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'BİR KİŞİNİN TUTUKSUZ YARGILANMASI ONUN SUÇSUZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ'

Bakan Tunç, dün tahliye edilen sosyal medya fenomeni Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin soruya, "Yaklaşık 1 yıllık soruşturma söz konusu oldu. Görülmekte olan bir davayla ilgili konuşmak uygun değildir. Buradaki konuya hakim olan elbette ki o dosyaya bakan hakim ve savcılardır. Kimin serbest bırakılıp kimin tutuklanacağına ceza kanunlarımız çerçevesinde karar verecek olanlar hakimlerimizdir. Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmediği gibi tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın. Tabi bunu fırsat bilip yargı üzerinde ağır eleştirilerde bulunanlar var. Burada yargı mensuplarımız kılı kırk yararak bir çalışma yürütüyor. Elbette ki hatalı kararlar olursa bu kararların düzeltilme mekanizmaları da yine yargı sistemimiz içerisinde var" cevabını verdi.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN, PARMAK SALLAYANLARA DESTEK BİLDİRMESİ TALİHSİZLİKTİR'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, görülmekte olan bir dava ve bu davadaki CHP'li belediye başkanı hakkındaki destek sözlerine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olduğunu hep ifade ediyoruz. Görülmekte olan bir davayla ilgili olarak siz eğer yargılama yapanlara yönelik birtakım sözler sarf ederseniz o zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Burada sayın Özgür Özel, özellikle kendi belediye başkanının yargıya yönelik parmak sallamasına ve ona verdiği cevap olarak onun yanında olduğunu ifade etmesi bir talihsizliktir. Bu konuda kendi belediye başkanını yargıya müdahale etmemesi konusunda bir genel başkan olarak 'bırakın yargı görevini yapsın, en doğru sonuca ulaşsın' demeliydi. Siz parmak sallayıp yargıyı tehdit ederek şu sonucu vermezseniz şöyle olur, kaos çıkar şeklindeki durumlar eski Türkiye manzaralarıdır. Geçmişte yargıyı arka bahçe yapanlar bugün ortaya çıkıp biz başkanımızın yanındayız, yargıya parmak salladığı noktada da ona destek oluyoruz derseniz o zaman sorumlu bir harekette bulunmamış olursunuz. Bunu yapmaman gerekirdi, yargıya parmak sallanmaz şeklinde bir tavsiyede bulunacakken onun yanında olduğunu ifade etmesi Özgür Özel için bir şanssızlık olduğunu ifade etmek durumundayız" dedi.

'GEREKLİ İNCELEMELER VE SORUŞTURMALAR YAPILIR'

Bakan Tunç, Harp Okulu mezuniyeti sırasında kılıç gösterisi yaparak farklı bir askeri yemin eden teğmenlerle ilişkin soruya, "Askerlerimizin kanunen yaptığı yemin bellidir. Bu yemin edilip tören bittikten sonra yürürlükten kaldırılan farklı bir yemin bir grup teğmen tarafından tekrar edildi. Bu durum tabi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Özellikle ordumuzun yıpratılmaması gerekir, ordumuz peygamber ocağı, çok badirelerden geçti. Ordumuz bizim gözbebeğimiz. Bu tür durum ve davranışların doğru olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de ifade ettiler. Kanunen yapmak zorunda olduğunuz bir yemini yaptıktan sonra tekrar yürürlükte olmayan başka bir yemini farklı bir gösteri halinde yapmaya kalkışırsanız bunun askeri disiplin açısından bir sorun olduğunu söylemiştim. Elbette ki bunun arka planının araştırılması ve soruşturulması hassasiyetimizi de söyledik. Cumhurbaşkanımız da bugün ordunun yıpratılmaması ama bu tür disiplinsiz hareketlerin de kabul edilmeyeceğine yönelik açıklamalarını gerçekleştirdi. Bu minvalde gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılır" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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