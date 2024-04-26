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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Belediye başkanları milletin kaynaklarını millete hizmet olarak kullanmalı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da yaptığı açıklamada belediye başkanlarının milletin kaynaklarını millete hizmet olarak kullanması gerektiğini belirtti. Tunç, devletin yetkili kurumlarının bu konuda hassas ve teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir belediye başkanı, milletin kaynaklarını millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bartın'a gelen Tunç, Ulus Belediyesi ziyareti öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Bakan Tunç, yeniden Ulus Belediye Başkanı seçilen Hasan Hüseyin Uzun'un, yeni dönemde ilçe için çok daha güzel eserlere imza atacağına inandıklarını söyledi.

Uzun'a, yeni dönem projelerini hayata geçirmesi için kabine, hükümet olarak her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini belirten Tunç, üçüncü kez belediye başkanı seçilen Uzun'a desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Belediyelerin ve yerel yönetimlerin "demokrasinin beşiği" olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimler vasıtasıyla vatandaşlarımıza doğumdan vefatına kadar her türlü hizmeti götüren kamu kurumlarımız aynı zamanda. Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarımız, milletten aldığı desteği yine millete hizmet olarak, devletten aldığı desteği, milletin kaynaklarını millete hizmet olarak akıtmak için görevli. Onların yaptığı eserler, sizlere yönelik gerek sosyal hizmetler gerek ilçenin yeniden imarı, beldenin, belediyenin yeniden imarıyla ilgili, şehrin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için gerçekleştirilen hizmetler tabii ki artarak devam etmeli."

Tunç, kamu kaynaklarının, belediyelere gönderilen kaynakların, son kuruşuna kadar vatandaşa ve millete hizmet olarak kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Kamu kaynaklarını suç unsuru bulunan faaliyetlere harcayanların, terörün finansmanı olarak kullananların millet tarafından cezalandırıldığını, geçmişte bunun kötü örneklerinin yaşandığını anlatan Tunç, "Bir belediye başkanı, milletin kaynaklarını millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak. Belediye başkanları da bu bilinçle çalışacaklar ve halktan aldıkları, milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Tunç, Ulus'a güzel eserler kazandırdıklarına değinerek, yeni dönemde de belediyenin projelerini daha da ileriye taşımak istediklerini kaydetti.

Bu konuda da her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Tunç, "Sizlerin desteğine, güvenine layık olabilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tunç, konuşmasının ardından Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'u makamında ziyaret etti.

Bakan Tunç'a ziyaretinde, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da eşlik etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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