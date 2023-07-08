Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'da Depremzedelerle Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'da geçici konaklama merkezindeki depremzedelerle bir araya geldi. Tunç, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldığını ve gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'da geçici konaklama merkezindeki depremzedelerle bir araya geldi.

Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adıyaman'da Altınşehir K-1 Geçici Konaklama Merkezi'ndeki depremzedelerle görüştü.

Konteynerde yaşayan bir aileyi ziyaret eden Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci önceliğinin deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında Erdoğan'ın deprem bölgelerindeki çalışmalar hakkında bilgi aldığını ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.