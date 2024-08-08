Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 968 yeni mahkemenin faaliyete geçirileceğini duyurdu

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yaptığımız Müstemir Yetki Çalışmaları kapsamında; Bölge Adliye Mahkemeleri ile Birinci ve İkinci Bölgede toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapılmış olup, 574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yaptığımız Müstemir Yetki Çalışmaları kapsamında; Bölge Adliye Mahkemeleri ile Birinci ve İkinci Bölgede toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapılmış olup, 574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi, yargılamalarının makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.