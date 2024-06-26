Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. yargı paketi taslak çalışmaları devam ediyor

(TBMM) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. yargı paketiyle ilgili Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslak üzerinde AK Parti grubunun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ""9. yargı paketiyle ilgili taslak milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. 9. yargı paketinin TBMM'ye ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine, Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"Meclis grubumuzda çalışma devam ediyor, 9. yargı paketiyle ilgili olarak. Özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin işleyişindeki etkinliğini hızlandırmayı, daha etkin, daha adil bir yargı sistemi için önemli düzenlemeler var. Biraz çalışma gerektiren bazı maddeler var. Bununla ilgili Meclis grubumuzda çalışma devam ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak bir taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir."

"Etki ajanlığı diye birşey söz konusu değil"

Bakan Tunç, tartışmalara yol açan "etki ajanlığı" konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Etki ajanlığı diye bişey söz konusu değil. Burada özellikle kamuoyuna yansıyan çalışma farklı aktarıldı. Burada Türkiye Devleti'nin aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılabilmesine yönelik bir uygulamadan kaynaklanan bir problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme. Yoksa Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış, Türkiye'de etki ajanlığı artık suçmuş gibi değerlendirmelerin hiçbirinin doğruluk payı yok.

Türkiye aleyhine, bir başka devletin lehine veya bir başka organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin hem işlediği suçtan cezalandırılması; mesela kişisel verileri ihlal etmesi ama bunu casusluk kastıyla yaptıysa hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik bir düzenleme... Ki bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz.

Dolayısıyla kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki Türkiye'de araştırma yapan, Türkiye'de bir konuda haber yapan birisi cezalandırılacakmış gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil, metni tam incelemedikleri için. Tabii bu milletvekillerimizin değerlendirilmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

"Yargının kararını beklemek gerekir"

Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın duruşmasının 1 Temmuz'da yapılacağı anımsatılarak, Ayşe Ateş ile yeniden görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Tunç, şunları söyledi:

"Bunlar yargının konusu olan hususlar. Bağımsız ve tarafsız yargımız. Soruştumayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçildi. Bu kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber o süreci bekleyeceğz. Zaten kamuya açık bir şekilde iddianame de ortada. Dolayısıyla bunu o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir."