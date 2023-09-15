Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tunç, Yıldırım'ın Ormanlı beldesi Başören köyündeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Aile bireyleriyle görüşen Tunç, Yıldırım'ın oğlu 10 yaşındaki Ömer ile de sohbet etti.

Bakan Tunç, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından evden ayrıldı.

Ziyarette Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin de yer aldı.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında 13 Eylül'de eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 45 yaşındaki maden işçisi Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.