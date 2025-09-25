Adalet Bakanı Tunç: Yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmş olması hazmedilemiyor

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Tunç, "Bugün adalet sistemine, özellikle yargı sistemine yönelik eleştirilerin arka planında yargının, vesayetçi ruhtan, arındırılmış olması, yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmış olması ve milletin yargısı haline gelmesi, teröristten de yolsuzluk yapandan da, arsızlık, hırsızlık yapandan da hesap sorması hazmedilemiyor. Biz milletimiz adına doğru olanı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığında konuştu. Programa Ak Parti Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun, Siirt Milletvekili Mervan Gül, Adana Milletvekili Faruk Aytek, çok sayıda parti üyesi katıldı. Sonrasında Bakan Tunç Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile birlikte Bağcılar'da dükkanları gezerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

'AK PARTİ MİLLET HAREKETİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir parti kuralım. Amblemini adını tabelasını belirleyelim. Gidelim millete oy isteyelim belki iktidara geliriz düşüncesiyle siyaset mühendisliğiyle oluşturulmuş bir siyasi hareket değil. AK Parti millet hareketi. Ak Parti milletin kendi elleriyle kurduğu bir parti. 23 yıldır iktidardayız. Kuruluşumuzdan itibaren 24 yıl geçti. 23 yıldan bu yana da milletimiz AK Parti'den vazgeçmedi. Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmedi ve Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmiyor. 23 yıldan bu yana milletimizin AK Parti'den vazgeçmemesinin yegane sebebi iktidarda milletin taleplerine duyarlı olması, milletin hissiyatına tercüman olması, milli iradeye daima sahip çıkması. Onların taleplerine, duyarlı olduğumuz için milletimiz bizi terk etmedi. Onlardan uzaklaşmadığımız için, onların isteklerini iktidarda hep öne aldığımız için, hep siyasetimizde insanı öncelediğimiz için, icraatçı olduğumuz için, reformcu olduğumuz için, kalkınmacı olduğumuz için, sosyal adalete önem verdiğimiz için, garip gurabayı gözettiğimiz için, dünyada mazlumların hakkını savunduğumuz için" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIĞIN VİCDANINI GÖSTERDİ İNSANLIĞIN SESİ OLDU'

Bakan Tunç, " İşte dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya seslendi. Bütün insanlığın vicdanı oldu. İnsanlığın sesi oldu. 'Dünyada hakkaniyet lazım' dedi. 'Adalet lazım' dedi. Çocuklar katledilirken, kadınlar katledilirken, soykırım suçu işlenirken bu rezalete, bu soykırıma duyarsız kalamayız' dedi. 'Uluslararası sistem, maalesef yetersiz kalıyor' dedi. 'Uluslararası hukuk etkisiz kalıyor' dedi. 'Uluslararası mahkemelerin kararlarına uyulmuyor' dedi. 'İsrail adeta bir terör devleti gibi orada mazlumları katlediyor. Burada duyarlı olmamız lazım. Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür.Uluslararası sistem bir revizyona tabi kılınmalıdır' dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi hayır dediği zaman maalesef kararlar alınamıyor. 'Böyle bir sistem olamaz' dedi ve bunu sadece dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylemekle kalmadı. Bunu yıllar boyunca siyasetinin başından beri bunu söylüyor ve Filistin davasını savunuyor. Yüz yıldan bu yana Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararına uymayan sürekli bir işgal politikası izleyen ve Filistinlileri yerlerinden, yurdundan etmek için sürekli onların topraklarını işgal eden ve 7 Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca da bir soykırım suçu işleyen bir devlet var ortada. Aslında ona artık devlet demek bile zor. Adeta terör suçu işleyen, soykırım suçu işleyen bir yapı sözkonusu. Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda yine adaleti haykırdı, insanlığın vicdanını gösterdi ve insanlığın sesi oldu. Onunla gurur duyuyouz. İnşallah dünyada hakkanşiyeti adaleti mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz.Milletimiz onun arkasında Hep beraber Türkiye Yüzyılı diyoruz.Türkiye'nin damgasını bu yüzyılda burmak istiyoruz. 23 yılda bunların temelleri atıldı.Önümüzdeki yüzyıl da çocuklarımız Türkiye Yüzyılı inşaa edecekler " dedi.

'MUHALEFETİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU GÖRÜYORSUNUZ'

Tunç, "Muhalefetin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz, kendi aralarında kavgalar. Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek. Nasıl kongreler yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Nasıl kavgalar ettiklerini görüyoruz. Kendi aralarında anlaşamayanlar bir önceki Cumhurbaşkanlarını karalayanlar, ondan önceki Cumhurbaşkanını partiden atanlar ve bunlar bunu millete bu adayları aday diye sundular 'Türkiye iyi yönetecek' dediler. Geçmiş cumhurbaşkanı adaylarının hepsini sonrasında ne yaptılar. Kavgalı hale getirdier. Kendi içlerinde kavgalı olan, iktidara geldiğinde Türkiye'yi yönetebilir mi. Bunu milletimiz görüyor." diye konuştu.

'MİLLETİMİZ ADINA DOĞRU YAĞPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Tunç, "Muhalefetin karalama siyaseti, hakaret siyaseti, milletimiz tarafından bugüne kadar hiç tasvip edilmedi. Kendi içlerindeki tartışmalar, yargıya başvurmalar ve bu davaları sanki AK Parti ortaya koymuş gibi yansıtmaya çalışmalar, yargıya yönelik eleştiriler, haksız eleştiriler, hakaretler hatta tehditler bunlar milletimizin gözleri önünde gerçekleşiyor. Bugün adalet sistemine, özellikle yargı sistemine yönelik eleştirilerin arka planında yargının, vesayetçi ruhtan, arındırılmış olması, yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmış olması ve milletin yargısı haline gelmesi, teröristten de yolsuzluk yapandan da, arsızlık, hırsızlık yapandan da hesap sorması hazmedilemiyor. Biz milletimiz adına doğru olanı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.