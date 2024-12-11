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Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesini Açıklayacak

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesini Açıklayacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önümüzdeki günlerde Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacaklarını ve insan hakları alanında önemli hedeflerin belirleneceğini duyurdu. Tunç, Türkiye'nin insan hakları alanında önemli mesafeler kat ettiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Önümüzdeki günlerde Yargı Reformu Strateji Belgemiz açıklanacak. Orada da yine temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesine yönelik önemli hedefler ve amaçlar olacak". dedi.

Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, başta Filistin olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde ayrımcılığa tabi tutulan ve insan hakları ihlaline uğrayan insanların olduğuna işaret etti.

Daha adil bir dünyanın inşasının Türkiye öncülüğünde hızla olması temennisinde bulunan Tunç, Türkiye'nin son 22 yılda insan hakları alanında önemli mesafeler aldığını vurguladı.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği, basın, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda da hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığına değinen Tunç, "Önümüzdeki günlerde Yargı Reformu Strateji Belgemiz açıklanacak. Orada da yine temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesine yönelik önemli hedefler ve amaçlar olacak. Yasa gerektirenleri sizlerin takdirlerine arz edeceğiz." diye konuştu.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın üçüncüsüyle ilgili hazırlıkların da devam ettiğini bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Önce Yargı Reformu Belgemiz açıklanacak. Adil yargılanma hakkı da bir insan hakkı. Uzun süren yargılamaların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız var, alacağımız tedbirler var. Hem o paketlerin taslaklarını sizlere arz edeceğiz hem de İnsan Hakları Eylem Planımızın hazırlığı tamamlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştığında oradaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Tunç'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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