Adalet Bakanı Tunç: UYAP ile Adalet Sisteminde Dijital Dönüşüm

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar toplam 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı olarak teknolojinin tüm imkanlarını adalet sisteminin hizmetine sunduklarını, dijital dönüşümle hizmetlerin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırdıklarını belirtti.

Kendi kaynaklarıyla, yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdikleri proje ve uygulamalarla zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırdıklarını ifade eden Tunç, böylece işlemlerin daha da hızlandırıldığına, kaynaklardan ve masraflardan sağladıkları tasarrufla ülke ekonomisine katkıda bulunduklarına dikkati çekti.

Bakan Tunç, "24'ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödüle layık görülen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile yargı hizmetlerini teknolojik gelişmelerle güçlendirdik ve bilişim alanında tarihi bir dönüşüme imza attık. UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar toplam 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirdik. Bilgi ve belgelerin saniyeler içerisinde temin edilebildiği UYAP'ta, vatandaş portal 24,6 milyon, avukat portal 209 bin, uzlaştırmacı portal 19 bin, bilirkişi portal 83 bin, arabulucu portal 48 bin, e-Satış portal 3 milyon

kullanıcıya ulaştı." bilgilerini paylaştı.

Uygulamaya konan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleriyle (SEGBİS) tutuklu ile hükümlülerin duruşma salonlarına getirilmesinin, vatandaşların ifade vermek için uzaktaki mahkemeye gitmesinin önüne geçtiklerini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"SEGBİS'in kullanılmaya başlanıldığı 2013 yılından bugüne kadar kurulumunu tamamladığımız 4 bin 807 adet cihaz ile 6 milyon 799 bin 947 videokonferans görüşmesi yapılmasını sağladık. Hukuk mahkemesi yargılamalarında tarafların ve avukatların mahkeme salonuna gitmeden çevrimiçi katıldığı e-Duruşma sistemiyle ise 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 3 milyon 705 bin 97 duruşma gerçekleştirdik. E-Tebligat sistemiyle haftalarca süren tebligat işlemini, saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir hale getirdik. Böylece yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçtik. 2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat göndererek, 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin lira tasarruf ettik.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kullanıcı memnuniyetini esas alan modern bir yazılım altyapısı ile bilişim sistemini yenilemeye devam edecek, yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceğiz. Yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılmasını sağlayarak süreçlerin daha hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlayacağız."