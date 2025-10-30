Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Terörsüz Türkiye Sürecinin Önemini Vurguladı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını değerlendirerek, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Sürecin başarılı olması için gerekli destekleri sunacaklarını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, "Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Komisyondaki sunumuna ilişkin soru üzerine Tunç, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili komisyona davet edildiğini, Adalet Bakanı sıfatıyla milletvekillerinin sorularını cevapladığını belirterek, komisyonun çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini, 41 yıldır terörle mücadele edildiğini, büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığını vurgulayan Tunç, "Büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemiz bu kayıpları, acıları yaşamasın, bütün temennimiz bu. Bu anlamda başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz. Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

Tunç, süreçle ilgili yasal düzenleme gerektiren hususlar olacaksa bunun TBMM'nin takdirinde olduğunu belirterek, "Meclis Komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Parlamentomuz. Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Komisyonun İmralı'ya gitmesi gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Tunç, "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar." dedi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
