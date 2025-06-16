Adalet Bakanı Tunç'tan Yargıtay ve Danıştay Üyelerine Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimleri sosyal medya üzerinden tebrik etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimleri tebrik etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilen Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım ile Danıştay üyeliğine seçilen Halil Koç'u tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Eniştenin kuma isteği faciaya neden oldu

Eniştenin kuma isteği faciaya neden oldu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.