Adalet Bakanı Tunç'tan Yargıtay ve Danıştay Üyelerine Tebrik
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimleri sosyal medya üzerinden tebrik etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimleri tebrik etti.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilen Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım ile Danıştay üyeliğine seçilen Halil Koç'u tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel