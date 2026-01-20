Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Yargıtay Tetkik Hakimi Koç'un vefatına ilişkin başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Tunç, Koç'un ailesine ve yargı camiasına sabır diledi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
