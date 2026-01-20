Adalet Bakanı Tunç'tan Yargıtay Tetkik Hakimi Koç'un vefatına ilişkin başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Tunç, Koç'un ailesine ve yargı camiasına sabır diledi.
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel