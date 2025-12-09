2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Yılmaz Tunç: Hiçbir Makam, Merci Yargıya Talimat Veremez

(TBMM) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'deki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde siyasi yargılamalar yapıldığına yönelik eleştirilere ilişkin, "Cumhuriyet Savcıları kendilerine bir ihbar söz konusu olduğunda delilleri araştırmak onların görevidir. Hiçbir makam, merci yargıya talimat veremez. Ben size tavsiyede bulunmuyorum. O tavsiyelerde iki sene önce cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğiniz eski Genel Başkanı'nız bulunuyor; 'Arının, CHP seçmenini üzmeyin', diyor. Her seçimde CHP'li seçmeni hayal kırıklığına uğratmaya bu şekilde davranırsanız devam edersiniz. Yargı bağımsızlığı ve çerçevesi içerisinde yargı işini yapar" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda TBMM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumlarının ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'lilerin yargı bağımsızlığına ilişkin eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

"Sayın Günaydın, benim Türkiye Cumhuriyeti demokratik, hukuk devletidir sözümden rahatsız oluyormuş. Benim bu sözle hatırlanacak olmamı da kendisine dert edinmiş. Hukuk devletiyle anılmak benim için bir şereftir ama birileri neyle anılacak milletimiz ibretle izliyor. Burada öncelikle üsluba dikkat etmek lazım. Sayın Özel, özellikle İBB hakkında gerçekleştirilen soruşturmalarla ilgili olarak kürsüden de sadece bu soruşturmadan hareketle adalete yönelik birtakım eleştirileri var. Bunu bağırarak, çağırarak yapmaya çalışıyorsunuz. Size tavsiyemiz; 4 bin sayfalık iddianameyi detaylı bir şekilde incelemekte fayda var. Peşinen kim suçludur, kim suçsuzdur bunu bizim söylememiz mümkün değil. Buna karar verecek olan mahkemelerdir. Ceza Muhakemesi Kanunu 160'ıncı madde açıktır. Cumhuriyet Savcıları kendilerine bir ihbar söz konusu olduğunda delilleri araştırmak onların görevidir. Bu görevlerini yaparken de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı içerisinde bu işlemler gerçekleşir. Adalet Bakanı olarak siz bana 'İBB hakkında gerçekleşen soruşturmaya müdahale edin, durdurun bu işlemleri' diyemezsiniz. Böyle bir yetkimiz yok. Hiçbir makam, merci yargıya talimat veremez.

İşi hafife almayın, 'İddianame boş' demeyin; bunu mahkeme değerlendirecek. Bunun savunmasının yapılacağı yerler yargı makamlarıdır. Ben size tavsiyede bulunmuyorum. O tavsiyelerde iki sene önce cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğiniz eski Genel Başkanı'nız bulunuyor, 'Arının, CHP seçmenini üzmeyin' diyor. Her seçimde CHP'li seçmeni hayal kırıklığına uğratmaya bu şekilde davranırsanız devam edersiniz. Yargı bağımsızlığı ve çerçevesi içerisinde yargı işini yapar."

"Hukuk fakültelerinin eğitim kalitesini artırmamız lazım"

Bakan Tunç, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesi ve avukatların sorunlarına ilişkin de "Hukuk fakültelerinin eğitim kalitesini artırmamız lazım. Kontenjanları 14 binden 10 binlere düşürdük. Dikey geçiş ve ikinci öğretimi kaldırdık. İlk 100 bine girme şartı da getirdik bu seneden itibaren. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı da önemli bir uygulama. Hakim-Savcı Yardımcılığı sistemine geçerek adaylığı ortadan kaldırdık. 3 yıl süren bir kürsü öncesi usta-çırak ilişkisi içerisinde bir tecrübe kazanımıyla göreve başlayacaklar" dedi.

Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme ve açık cezaevi rakamlarına ilişkin de bilgi veren Tunç, "Adli suçlarda denetimli serbestlik değerlendirmesinde olumlu değerlendirme yüzde 97,7, koşullu salıverme değerlendirmesi yüzde 88,68. Terör suçlarında açık cezaevine ayrılma değerlendirmesi yüzde 91,55, denetimli serbestliğe ayırma yüzde 94,21, koşullu salıverme değerlendirmesinde de yüzde 54,7. 'Olumlu değerlendirilmiyor' şeklindeki eleştiriler doğru değil. 6 ayda bir İdare ve Gözlem Kurulu hükümlünün durumuna göre bu tür değerlendirmeleri yapıyor. Uygulamadan kaynaklanan problemler varsa bu konuda uygulamanın daha etkin hale getirilebilmesiyle ilgili olarak her zaman bu konulara açığız" diye konuştu.