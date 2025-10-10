Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Yaralı İnfaz Koruma Memurlarına Geçmiş Olsun Dileği

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'daki cezaevinde bir hükümlünün saldırısı sonucu yaralanan 3 infaz koruma memuruna geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda, bir hükümlü tarafından infaz ve koruma memurlarımıza yönelik yapılan menfur saldırı sonucu yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevlerini büyük bir özveriyle yürüten personelimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
