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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Filistin'de soykırım yapanlar yargılanacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Srebrenitsa'da 29 yıl önce yapılan soykırımın unutulmaması gerektiğini belirterek, Filistin'de soykırım yapanların yargılanacağını ve cezalandırılacaklarını söyledi. Tunç, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu ve soykırımın bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Ayrıca, Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da şehit yakınlarına ileteceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Srebrenitsa'da 29 yıl önce yapılan soykırımın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl Srebrenitsa'daki soykırımda suçlular zamanı gelip, mahkemelerin huzurunda hesap verip yargılanmış ve mahkum edilmişlerse günü gelecek Filistin'de soykırım yapanlar yargılanacaklar ve gerekli cezalara çarptırılacaklardır." dedi.

Bakan Tunç, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla Potoçari'deki akü fabrikasında düzenlenen törene katıldı. Törende Bakan Tunç'un yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve davetliler yer aldı.

Burada AA muhabirine konuşan Tunç, güçlü bir heyetle Srebrenitsa'daki şehitleri anmak için geldiklerini, Bosna Hersekli kardeşlerinin yanında olmak istediklerini söyledi.

Tunç, 1992-1995 arasında Bosna Hersek'te, Avrupa'nın ortasında bir katliam yaşandığını belirterek, "Binlerce insan burada soykırıma tabi tutuldu. Srebrenitsa'da da 8 binden fazla Boşnak şehit edildi. Sonrasında soykırımcılar, uluslararası mahkemelerde cezalandırıldılar. Soykırım suçlularından 45 civarında kişi, 700 yıla yakın hapis cezası alanlar oldu. BM Uluslararası Adalet Divanı, soykırım sözleşmesine dayanarak soykırımın tespitine karar verdi." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesine yönelik karar aldığını aktaran Tunç, "Türkiye olarak başından beri Bosnalı kardeşlerimizin yanındaydık. TBMM'de genel görüşme var bu konuda. Cumhurbaşkanı'mız '11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı'nı Uluslararası Düşünme ve Anma Günü' ile ilgili bir genelge yayımladı." dedi.

Srebrenitsa'da katledilenlerin toplu mezarlara gömüldüğünü aktaran Tunç, 1000'e yakın kimliği tespit edilemeyen Boşnak olduğunu söyledi.

"Bugün dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapılmaya devam ediyor"

Soykırımı bir kez daha lanetleyeceklerini belirten Bakan Tunç, soykırımın bir insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Tunç, soykırım yapanların insanların vicdanında mahkum olduğu gibi uluslararası mahkemelerde de nasıl mahkum olduklarını gördüklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bugün dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapılmaya devam ediyor. Gazze'de üzülerek görüyoruz ki maalesef uluslararası kuruluşların soykırım yapılırken soykırımı önleyemediğini görüyoruz. Filistin Gazze'de 16 bini çocuk, 40 bine yakın insan şehit edildi. Tüm dünyanın gözü önünde bunlar gerçekleşiyor. Nasıl Srebrenitsa'daki soykırımda suçlular zamanı gelip, mahkemelerin huzurunda hesap verip yargılanmış ve mahkum edilmişlerse günü gelecek Filistin'de soykırım yapanlar yargılanacaklar ve gerekli cezalara çarptırılacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Bosnalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını her defasında ifade ediyoruz ve burada tüm toplum kesimlerinin barış ve huzur içerisinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz."

Srebrenitsa annelerini de ziyaret edeceklerini aktaran Tunç, "Merhum lider Aliya İzzetbegoviç'in sözü gerçekten çok anlamlı. 'Unutulan soykırım bir daha tekrarlanır' diyor. Aslında bu insanlığa büyük bir mesaj. Soykırımı unutmamak gerekiyor. İşte unutulduğunda Filistin'de, Gazze'de tekrarlanıyor. O nedenle bu insanlık suçu karşısında bütün devletlerin, uluslararası kuruluşların, mahkemelerin zamanında gerekli tavrı koyması ve gerekli mücadeleyi yapması gerekiyor." dedi.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da şehit yakınlarına ileteceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç Srebrenitsa Filistin Politika Güncel Haberler

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