Adalet Bakanı Tunç'tan Sındırgı Depremi için Geçmiş Olsun Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.