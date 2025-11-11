Haberler

Adalet Bakanı Tunç’tan Otizmli Çocuklar İçin Sert Mesaj

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otizmli çocuklara yönelik şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, böyle durumların hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamayacağını belirtti. Turgutlu'daki okul müdürünün otizmli bir öğrenciyi merdivenlerden itmesi sonucu başlatılan soruşturma hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz." ifadelerini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir okul müdürünün, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğunu hatırlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır. Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
