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Adalet Bakanı Tunç'tan Muhalefete Sert Eleştiriler

Adalet Bakanı Tunç'tan Muhalefete Sert Eleştiriler
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, muhalefetin vizyonsuzluk ve vicdansızlıkla eleştirildiğini belirtirken, iktidarların Türkiye'nin kalkınması yönünde yaptıkları çalışmaları sıraladı ve birlik vurgusu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışık bir ana muhalefet var maalesef Türkiye'de. İşte o nedenle iktidar olamıyorlar. O nedenle milletten destek bulamıyorlar." dedi.

Ak Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Tunç, 22 yıllık iktidarları döneminde hep "eser siyaseti", hep "önce insan" dediklerini belirterek, ülkenin 81 vilayetinin tüm ilçelerini, köylerini, mezralarını hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donattıklarını ve bunu sürdürdüklerini söyledi.

Ülkenin fiziki kalkınmasını sağlamaya çalışırken her türlü engellemeyle de karşı karşıya kaldıklarını, türlü türlü şer güçlerinin önlerini kesmek için çalıştığını anlatan Tunç, örnekleriyle bunlardan bahsetti.

Tunç, "Bir taraftan ülkenin 81 vilayetini geliştirmek, kalkındırmak, milletimizin ekonomik refahını artırmak için çalıştık, diğer yandan şer şebekeleriyle demokrasi düşmanlarıyla darbeci anlayışla da savaşa savaşa bu noktalara geldik." diyerek, milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmediklerini ve milletin sesi olduklarını kaydetti.

Bir yandan 81 vilayeti istikrarlı kalkınma hamleleriyle eserlerle donatırken diğer yandan temel hak ve özgürlükleri genişlettiklerini dile getiren Tunç, "Bu ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü, bunlar hep kısıtlıydı. Bunlar şu anda hiç konuşulmuyor. Dolayısıyla bütün özgürlükleri alabildiğine genişlettik ve hak arama yollarını da artırdık. Anayasamızda milletimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz reformları birer birer hayata geçirerek, ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın ve darbelere dayanıklı olmasının mücadelesini verdik ve bunu da başardık." diye konuştu.

"Her alanda ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak için yolumuza devam edeceğiz"

Tunç, bugün Türkiye'nin tarafsız ve bağımsız yargısıyla hukukun üstünlüğüne inanan yargı mensuplarıyla milli iradeye saygı duyan yargı mensuplarıyla yoluna devam ettiğine işaret ederek, "Yasaması, yürütmesi, yargısı, kuvvetler ayrılığı uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de demokrasi ve cumhuriyeti güçlenen bir Türkiye olarak Türkiye Yüzyılını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılında, Türkiye daha güçlü olacak. Her alanda ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak için yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Meclisin Suriye'ye asker göndermeye çalıştığında muhalefetin "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" dediğini anımsatan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışık bir ana muhalefet var maalesef Türkiye'de. İşte o nedenle iktidar olamıyorlar. O nedenle milletten destek bulamıyorlar. Aynı politikayı devam ettiriyorlar. Baas rejimi çökmüş, Esad yurt dışına kaçmış, hala 'Oturup masaya Esad'la görüşmek lazım.' Böyle bir muhalefetten bu ülkeye fayda gelir mi? İşte bu millet bu nedenle bu zihniyete destek vermiyor ve vermeyecek de. Cumhur İttifakı'yla beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendireceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi bozdurmadan yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü yok edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

" Ak Parti'de asla ben olgusu olmaz, biz olgusu vardır"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da Ak Parti'nin sadece umudun, icraatın ve geleceğin partisi değil, aynı zamanda dava ahlakının ve dava kardeşliğinin partisi olduğunu belirtti.

Sırakaya, " Ak Parti'de asla ben olgusu olmaz, biz olgusu vardır. Biz asla kibirlenmeyi bugüne kadar yanımıza yaklaştırmadık ve benlik çamuruna asla bulaşmadık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle asla yanımıza yaklaştırmayacağımız bir özellik olacaktır. Yine Ak Parti'de görev almak kıymetlidir. Ak Parti'de mesuliyet içerisinde olmak kıymetlidir. Ancak unutmayalım ki Ak Parti'de esas olan görevli değil, gönüllü olmaktır çünkü bu hareket, bu davaya gönül verenlerin emeğiyle doğmuş ve gönül verenlerin emeğiyle bugüne kadar gelmiştir." diye konuştu.

Kongrede, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın da konuşma yaptı.

Tek listeyle girilen seçimde Yaşar Arslan, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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