Adalet Bakanı Tunç'tan Kurban Bayramı Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu güzel ve anlamlı günlerin mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların paylaşma, yardımlaşma ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine, kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günlerin mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar."