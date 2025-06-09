Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'in Madleen Gemisi'ne Saldırısına Sert Tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'in Madleen Gemisi'ne Saldırısına Sert Tepki
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' gemisine yönelik saldırısını kınayarak, saldırının insanlığa yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti. Tunç, saldırının İsrail'in ahlaki değerlerinden yoksun olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. İsrail yöneticilerinin yargılanması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in sadece silahsız sivil gönüllüleri değil insanlığın ortak vicdanını da hedef aldığını belirtti.

Gemide bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırının, tüm insanlığa yönelmiş olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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