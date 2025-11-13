Adalet Bakanı Tunç'tan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.
Tunç, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel