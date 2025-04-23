Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Adalet Bakanı Tunç'tan Depremlerle İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Depremlerle İlgili Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki depremler sonrası adliye ve ceza infaz kurumlarında olumsuz durum olmadığını açıkladı. Adalet hizmetleri kesintisiz sürerken, ceza infaz kurumlarının güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki depremlerin ardından adliye binalarında, ceza infaz kurumlarında ve Bakanlığa bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirterek, "Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin çevre illerde de hissedildiğini, bunun ardından Bakanlığa bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Kontroller sonucu olumsuz bir duruma rastlanılmadığını, adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.