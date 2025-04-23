Adalet Bakanı Tunç'tan Depremlerle İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki depremlerin ardından adliye binalarında, ceza infaz kurumlarında ve Bakanlığa bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirterek, "Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin çevre illerde de hissedildiğini, bunun ardından Bakanlığa bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Kontroller sonucu olumsuz bir duruma rastlanılmadığını, adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."