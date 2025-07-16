Adalet Bakanı Tunç'tan, DEM Parti heyetini kabulüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan, DEM Parti heyetini kabulüne ilişkin paylaşım Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini kabulüne ilişkin, "Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini kabulüne ilişkin, "Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve sağlam iradesi, devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumuyla yürütülen süreçte atılan adımları ve yapılan çalışmaları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

"Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını" belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve sağlam iradesi, devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumuyla yürütülen süreçte atılan adımları ve yapılan çalışmaları konuştuk. Ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engellerden biri olan ve yarım asırdan bu yana çok büyük acılar yaşatan terörün sona ermesi, milletimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Sürecin hassasiyetle yürütülerek 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi

Bakan Tunç'la görüşen DEM heyetinden Demirtaş sorusuna çarpıcı yanıt
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle! Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.