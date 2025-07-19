Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tatil Açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli tatil süresinin 1 Eylül 2025'e kadar süreceğini açıkladı ve yargı mensuplarına teşekkür etti. Nöbetçi mahkemelerin görevine devam edeceği de belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için fedakarca görev yapan tüm yargı mensuplarına ve adalet teşkilatına üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın başlayacak adli tatilin 1 Eylül 2025 tarihine kadar süreceğini belirtti.

Adli Tatil süresince nöbetçi mahkeme ve savcılıkların görevlerini sürdüreceklerini ifade eden Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu 331. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 103. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 62. maddesinde sayılan dava ve işlerin görülmeye devam edileceğini bildirdi.

Tunç, adli tatile tabi olan işlerde kanunların tayin ettiği sürelerin bitiminin adli tatile rastlaması durumunda bu sürelerin adli tatilin bittiği günden itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 3 gün uzamış sayılacağını ifade etti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adalet hizmetlerimizin kesintisiz şekilde sürdürülmesi adına ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Adli tatil dönemini değerlendirecek yargı mensuplarımıza ve personelimize, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil diliyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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