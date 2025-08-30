Adalet Bakanı Tunç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tunç, NSosyal'den yayımladığı mesajında, kahraman milletin bağımsızlığından ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya duyurduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını belirtti.

30 Ağustos'un milletin azim, kararlılık ve sarsılmaz inancıyla kazandığı büyük bir zafer ve varoluş mücadelesinin taçlandığı kutlu bir gün olduğunu belirten Tunç, "Büyük Zafer'le milletimiz Anadolu topraklarındaki varlığını ilelebet tescil etmiş, istiklalini, vatanını ve bayrağını şartlar ne olursa olsun koruyacağını bir kez daha göstermiştir. Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesinden güç alarak ve kardeşlik ruhuna daima sahip çıkarak ülkemizi geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini, daha güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Tunç, "Büyük Zafer'in yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." açıklamasını yaptı.