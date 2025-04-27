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Adalet Bakanı Tunç'tan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokrasimizin kara lekelerinden biri olan 27 Nisan e-muhtırasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dik duruşu, aziz milletimizin sarsılmaz desteğiyle tarihin çöplüğüne attık." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokrasimizin kara lekelerinden biri olan 27 Nisan e-muhtırasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dik duruşu, aziz milletimizin sarsılmaz desteğiyle tarihin çöplüğüne attık." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, her zaman demokrasinin ve milli iradenin safında yer aldıklarını, milli irade bayrağını asla yere düşürmediklerini vurguladı.

Hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, darbecilerin, cuntacıların ve demokrasi düşmanlarının, bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermelerini sağladıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin kara lekelerinden biri olan 27 Nisan e-muhtırasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dik duruşu, aziz milletimizin sarsılmaz desteğiyle tarihin çöplüğüne attık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle omuz omuza yürümeye devam edecek, birlik ve beraberliğimize kasteden vesayet odaklarına asla geçit vermeyeceğiz. Demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmek, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaleti her alanda hakim kılmak için azimle çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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