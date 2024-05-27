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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs 1960 Darbesini Lanetledi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesini kara leke olarak nitelendirerek, darbelerin insanlık suçu olduğunu ve demokrasiyi sekteye uğratmayı amaçladığını belirtti. Tunç, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak darbeyi tanımladı ve milletin desteğiyle bir daha darbelerin yaşanmayacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Zulmün adresi olan darbeler, insanlık suçudur. 27 Mayıs 1960 darbesi, vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir. Demokrasi tarihimizin kara lekesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, darbelerin ve darbe girişimlerinin amacının demokrasiyi sekteye uğratmak, Türkiye'nin her alandaki gelişmesini ve kalkınmasını durdurmak olduğunu bildirdi.

27 Mayıs 1960 darbesini, "kara leke" olarak niteleyen Tunç, "Zulmün adresi olan darbeler, insanlık suçudur. 27 Mayıs 1960 darbesi, vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir. Demokrasi tarihimizin kara lekesidir. Milli iradeye yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız. Vesayetçi ve eski Türkiye özlemi çekenlere, kirli senaryoların ürünü karanlık oyunlara, milletimizin huzuruna kastedenlere ve kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletin desteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir daha yeni 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat 15 Temmuz'ların yaşanmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Her zaman milli iradeye sahip çıkacak, istiklalimiz ve istikbalimiz için, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daima adaletten, haktan ve demokrasiden yana olacağız. 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'üncü yıl dönümünde tüm darbeleri, darbe girişimlerini, vesayetten medet umanları kınıyor ve lanetliyorum. Millet iradesi ile seçilmiş ancak vesayetçiler tarafından haksız ve hukuka aykırı bir şekilde idam edilen milletin adamı merhum Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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