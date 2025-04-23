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Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutladı. Tunç, milli iradenin ve bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, çocukların bu değerleri koruyacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri rahmetle yad etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tunç, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tunç, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, mesajında şunları kaydetti:

"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek açılan Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, demokrasinin tecelligahı ve kalbi olmaya devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır. İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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