Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan 11. Yargı Paketi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanlığına sunulan 11. Yargı Paketi'nin toplumsal huzuru artıracağını, ceza adaleti sistemini güçlendireceğini ve bilişim suçlarıyla etkin mücadele sağlayacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanlığına sunulan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin, "38 maddeden oluşan kanun teklifi, toplumsal huzur ve güveni artıran, ceza adaleti sistemini güçlendiren, yaptırım sistemini daha caydırıcı hale getiren, bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

Teklifin hayırlı olmasını dileyen ve uzlaşı ile TBMM'de kabul edileceğine inandığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi, toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifi, toplumsal huzur ve güveni artıran, ceza adaleti sistemini güçlendiren, yaptırım sistemini daha caydırıcı hale getiren, bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.